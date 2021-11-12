В Кремле прокомментировали запуск QR-кодов для людей с антителами в Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 12 ноября, оценил идею запуска системы QR-кодов для людей с большим числом антител к COVID-19.

«Здесь нужно со специалистами [проконсультироваться], Роспотребнадзором. Какие-то инициативы такого плана сначала подлежат экспертной проработке. Там много нюансов, нужно всё внимательно прорабатывать. Существуют разные точки зрения, но есть рекомендации ВОЗ и нашего Минздрава <...> делать всё надо грамотно и профессионально», — сообщил журналистам Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что данная ситуация требует экспертной оценки.

Ранее в этот день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител.

Руководителя минцифры Чувашии Кристина Майнина добавила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

10 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ «Известия» указала на то, что Россия в настоящее время находится на пике по росту новых случаев COVID-19, однако наблюдается тренд на снижение. По его словам, в стране фиксируются высокие показатели смертности, которые вызывают обеспокоенность. Вуйнович подчеркнула необходимость повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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