В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID

Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека. Он лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — заявил Николаев.

По словам руководителя минцифры Чувашии Кристины Майниной, решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Будет сформирован реестр лиц с высокими титрами антител, отметила Майнина.

На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет, заключили в пресс-службе.

Ранее Николаев сообщил, что система QR-кодов в Чувашской Республике будет действовать минимум до Нового года. Также с 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания региона принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека имеется высокое количество антител в связи с перенесенным COVID-19 в течение последнего полугода.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

За последние сутки в РФ зафиксировано 40 123 новых случая коронавирусной инфекции, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и Московской области (2726).

10 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ «Известия» указала на то, что Россия в настоящее время находится на пике по росту новых случаев COVID-19, однако наблюдается тренд на снижение. По его словам, в стране фиксируются высокие показатели смертности, которые вызывают обеспокоенность. Вуйнович подчеркнула необходимость повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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