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В Госдуме предложили создать регистр граждан с антителами к COVID-19

Депутат Леонов предложил выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 без обращения к врачу
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В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — указано в заявлении депутата, которое приводит 12 ноября «РИА Новости».

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Леонов уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код. В связи с этим, как отметил депутат, данное предложение будет актуально для тех, кто переболел бессимптомно, не обращался за помощью к врачам, а также для граждан, которые прошли вакцинацию.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Отмечалось, что речь идет о двух законопроектах. В частности, о законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В тот же день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. По его словам, сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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