Власти ФРГ вернули бесплатные для граждан тесты на COVID-19

Власти Германии на фоне роста случаев коронавируса снова делают бесплатными для граждан страны тесты на COVID-19. Об этом сообщил в пятницу, 12 ноября, сообщил и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы снова вводим бесплатные тесты для граждан», — сказал он в ходе трансляции на странице в Twitter.

По словам Шпана, в пятницу он подпишет распоряжение об этом. Оно вступит в силу с 15 ноября и будет действовать до конца марта 2022 года.

В результате граждане Германии получают право сделать, как минимум, один бесплатный ПЦР-тест в неделю. Платными они стали 11 октября.

11 ноября в Германии было выявлено 50 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем за время пандемии.

3 ноября Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса.

4 ноября директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает обеспокоенность. В ВОЗ отметили, что ситуация ухудшилась из-за недостаточного процента вакцинированных людей.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила лидерство Москвы по количеству тестирования на коронавирусную инфекцию. По ее словам, на 43-й неделе в среднем это было 424 на 100 тыс. населения. Это почти почти 700 на 100 тыс. населения, что является очень высокой выявляемостью.

31 октября в столице увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Пройти ПЦР-диагностику жители столицы смогут в 70 точках, в том числе в вестибюлях нескольких станций московского метрополитена — на «Тверской», «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.