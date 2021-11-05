В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 4 ноября заявил, что темпы распространения коронавируса в Европе вызывают обеспокоенность.

«Мы вновь оказались в эпицентре. Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю можно получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19», — цитирует Клюге газета Le Figaro.

Как считают в ВОЗ, ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за недостаточного процента вакцинированных людей, а также из-за ослабления ограничительных мер. За неделю в странах Европы заметно возросло число госпитализаций из-за коронавируса.

Днем ранее Клюге заявил, что коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения. По его словам, в настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше.

До этого, 3 ноября, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Он отметил, что этого удалось бы избежать, если бы в стране было больше привитых людей.

Министр выразил недовольство тем, как в стране идет прививочная кампания. По его словам, в Германии пока только 2 млн человек получили бустерную прививку.

28 октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания коронавирусом и смертность от него в мире увеличиваются впервые за два месяца.

Как подчеркнул глава ВОЗ, в мире продолжает сохранятся неравный доступ к инструментам борьбы с коронавирусом, из-за чего «пандемия упорствует в значительной степени». Он отметил, что текущий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, наблюдающийся в Европе, превосходит снижение числа зараженных SARS-CoV-2 в других регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.