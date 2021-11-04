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В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе

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В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 особенно быстро распространяется среди пожилого населения. Об этом сообщил в четверг, 4 ноября, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге.

«Мы видим растущие тенденции во всех возрастных группах. Но наибольшую озабоченность вызывает быстрая передача в пожилых группах населения (с 38 недели), что приводит к увеличению числа смертей людей с тяжелыми заболеваниями», — уточнил Клюге.

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По его словам, в настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше. При этом, согласно данным Европейского регионального бюро ВОЗ, количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.

В то же время Клюге отметил, что рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер здравоохранения, а также социальных мер.

Накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома заявила, что проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо, так как иммунная защита после прививки сохраняется только на несколько месяцев. При этом, по ее словам, приоритет при прохождении ревакцинации должен оставаться за пожилыми людьми.

1 ноября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заверила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после прохождения иммунизации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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