В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо, так как иммунная защита после прививки сохраняется только на несколько месяцев. Об этом в среду, 3 ноября, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома.

Приоритет при прохождении ревакцинации должен оставаться за пожилыми людьми, отметил эксперт ВОЗ.

«Наилучший вариант — ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая «Дельта»-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессов их синтеза», — рассказал Мас-Кома сайту «Лента.ру».

При этом Мас-Кома добавил, что ученым еще предстоит выяснить, как часто необходимо проходить ревакцинацию от COVID-19 — раз в год или в несколько месяцев.

«Это также может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий — для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, что вызвано их возрастом или другими проблемами со здоровьем», — уточнил профессор.

Днем ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19, а не для первичной вакцинации.

1 ноября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после прохождения иммунизации.

25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что при затягивании с ревакцинацией есть риск заболеть COVID-19. Он добавил, что данную процедуру необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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