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В ВОЗ дали совет по срокам ревакцинации людям со слабым иммунитетом

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Людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после прохождения иммунизации. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Она также добавила, что эффективность нерабочих дней в России в части препятствования распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, это очень хороший показатель для вакцины.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что при затягивании с ревакцинацией есть риск заболеть COVID-19. Он добавил, что данную процедуру необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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