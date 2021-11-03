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Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии
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Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан 3 ноября заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса.

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Он отметил, что этого удалось бы избежать, если бы в стране было больше привитых людей.

«Пандемия не только всё еще продолжается — четвертая волна продвигается в полную мощь. Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии», — сказал Шпан на пресс-конференции.

Министр выразил недовольство тем, как в стране идет прививочная кампания. По его словам, в Германии пока только 2 млн человек получили бустерную прививку.

Глава берлинского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер добавил, что около 16,2 млн человек старше 12 лет еще не прошли процедуру.

Отмечается, что за минувшие сутки в ФРГ было зарегистрировано 20 398 новых случаев заражения коронавирусом.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. В данный момент в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

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