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В ВОЗ заявили о новой вспышке заболеваемости и смертности от COVID-19

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Число случаев заболевания коронавирусом и смертность от него в мире увеличиваются впервые за два месяца. Об этом заявил в четверг, 28 октября, на пресс-конференции в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца <...> Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — сказал Гебрейесус.

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Как подчеркнул глава ВОЗ, в мире продолжает сохранятся неравный доступ к инструментам борьбы с коронавирусом, из-за чего «пандемия упорствует в значительной степени».

Он отметил, что текущий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, наблюдающийся в Европе, превосходит снижение числа зараженных SARS-CoV-2 в других регионах.

Ранее, 24 октября, Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что правительства и фармпроизводители должны «доставить гораздо больше доз вакцин, особенно в наиболее уязвимые страны», поскольку это единственный способ взять распространение болезни под контроль.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе совместной пресс-конференции с ВОЗ, посвященной равному распределению вакцин, заявил, что недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в мире может привести к устойчивости новых вариантов к препаратам.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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