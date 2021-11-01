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Попова заявила о лидировании Москвы по количеству тестирований на COVID-19

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Москва лидирует по количеству тестирований на коронавирусную инфекцию. Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила в понедельник, 1 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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«Увеличилось еще тестирование, на прошедшей, 43-й неделе в среднем это было 424 на 100 тыс. населения. Максимальный, очень высокий показатель в Москве, это почти 700 на 100 тыс. населения. Выявляемость достаточно высокая», — сообщила глава ведомства.

Также Попова отметила, что очень важно своевременно передавать результаты тестируемым, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, она высказала мнение, что одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране, передает RT. На это потребуется больше времени, считает глава Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник Попова заявила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост заболевших наблюдается в 78 регионах страны, в то время как снижение отмечается только в двух.

В этот же день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что в период нерабочих дней главное — снизить показатели прироста COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинских сотрудников.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии, пишет REGNUM.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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