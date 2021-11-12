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АвтоВАЗ полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ полностью приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил «Автостат».

Отмечается, что на этой неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, тогда как LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva неделя была нерабочей, добавляет «Газета.Ru».

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В компании в свою очередь пояснили, что у АвтоВАЗа наблюдается «рваный график производства», чему подвержены все производители, поскольку в мире в настоящий момент продолжается кризис поставок автокомпонентов. По словам руководителя пресс-центра компании Сергея Ильинского, «периодически что-то встает, что-то запускается».

При этом он в беседе с агентством «РИА Новости» рассказал, что остальные производства (в частности, двигатели, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия) продолжают свою работу по стандартному графику. Собеседник агентства заверил, что АвтоВАЗ прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов.

Вместе с тем представитель автопроизводителя обратил внимание на то, что мировой кризис, по мнению компании, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше.

Ранее, 10 ноября, производитель сообщил, что в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых строится график производства линий. В пресс-службе компании подчеркнули, что пока не ожидают скорого разрешения проблемы.

Сборка на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня 2021 года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая в свою очередь испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

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