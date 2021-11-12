На АвтоВАЗе назвали причину приостановки производства

В связи с мировым кризисом поставок автокомпонентов у российского автопроизводителя АвтоВАЗ наблюдается «рваный график производства», чему подвержены все производители во всем мире. Об этом сообщил в четверг, 12 ноября, руководитель пресс-центра компании Сергей Ильинский.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что АвтоВАЗ полностью приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти.

«Мы не комментируем график своей работы. Мы подтверждаем лишь то, что в связи с мировым кризисом поставок автокомпонентов в компании рваный график производства. Этому подвержены все производители во всем мире», — отметил Ильинский в беседе с РЕН ТВ.

При этом руководитель пресс-центра компании попросил не делать из данной информации «какой-то сенсации». Однако точные сроки возобновления производства он не назвал.

«Периодически что-то встает, что-то запускается в связи с тем, что во всем мире не хватает электронных компонентов», — добавил Ильинский.

Ранее, 10 ноября, производитель сообщил, что в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых строится график производства линий. В пресс-службе компании подчеркнули, что пока не ожидают скорого разрешения проблемы.

Сборка на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня 2021 года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая в свою очередь испытывает сложности в работе со своими поставщиками.