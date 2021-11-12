«Ъ»: данные 500 тысяч россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

В даркнете появились базы с личными данными около полумиллиона жителей Москвы и Московской области, которые приобрели фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции и сдаче ПЦР-теста, передает газета «Коммерсант».

«На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона», — говорится в материале, опубликованном 12 ноября.

Журналисты «Ъ» связались с продавцом такой базы и выяснили, что ее можно приобрести за $120 (около 8,5 тыс. рублей). Информация в базах состоит из 1 тыс. строк и включает паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата».

Программист Евгений Антипов рассказал изданию, что в базе есть также сведения о медицинской страховке. Чтобы ее приобрести, нужно меньше $1 — всего 30-40 рублей.

Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом, добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Отмечается, что больше всего купившие сертификат боятся уголовной ответственности, поэтому мошенники могут решить нажиться на их страхе.

12 ноября стало известно, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С понедельник россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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