Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов

С сентября был ограничен доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными сведениями, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Там также добавили, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере.

«Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь», — добавили в службе.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений. В Общественной палате перечислили и другие темы, по которым россиян дезинформировали в последние месяцы.

«Если смотреть по темам осени, то, конечно, самая популярная — коронавирус. На втором месте фейки по выборам, о которых мы уже забыли, но их было очень много по объему. Финансово-кредитная тематика на третьем, далее идут ложные сообщения о переписи населения. Замыкают топ-5 фейки, связанные с терроризмом в школах», — рассказал «Известиям» первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он также добавил: самая популярная методика дезинформации — отталкиваться от реальных новостей и искажать их смысл.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ложный свет: РКН ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов