На Украине заявили об энергетической войне с Россией

Замминистра украинской энергетики Максим Немчинов заявил, что Украина фактически находится в состоянии войны с Россией. Соответствующее заявление он сделал 11 ноября в эфире телеканала «1+1».

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают всё для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — отметил замминистра.

Тем не менее, по его словам, минэнерго Украины принимает достаточно мер, чтобы «помешать России ввести Украину в еще большую энергетическую войну».

5 ноября депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько сообщил о нерабочем состоянии на 4 ноября более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.

29 октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. По его словам, такое решение сравнимо с энергетической войной.

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев, в свою очередь, не подтвердил информацию украинской стороны о том, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину.

По информации зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, из-за чего и перестанет получать уголь.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.