Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сбер» совместно с дочерней компанией SberCloud представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo.

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%
Техника из новых поставок, которая придет в РФ в сентябре, будет дороже из-за высокого спроса и валютных колебаний

«Это наш второй суперкомпьютер Christofari Neo. Он отлично подходит для обучения самых сложных моделей трансформеров», — сообщил исполнительный вице-президент СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Отмечается, что эффективная производительность нового суперкомпьютера составляет почти 12 петафлопс. Таким образом, этот показатель в 1,8 раза превышает мощность первого суперкомпьютера Christofari. Кроме того, тензорные ядра A100 суперкомпьютера обеспечивают высочайшую производительность, а 80 гигабайт памяти позволят работать с большими массивами данных.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит «Сберу» вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии», — рассказал Рафаловский.

Он добавил, что при этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. По его словам, неизменной осталась легкость в использовании нового суперкомпьютера, так как Christofari Neo функционирует в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности также быстро и просто, как прежде.

Первый Christofari был создан «Сбером» в 2019 году. Новая разработка получила название в честь первого клиента сберкассы Николая Кристофари. Отмечалось, что на платформе происходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. По вычислительной мощности она многократно превосходит обычный компьютер и способна обрабатывать большие объемы данных за короткий период времени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021