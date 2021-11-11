«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

«Сбер» совместно с дочерней компанией SberCloud представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo.

«Это наш второй суперкомпьютер Christofari Neo. Он отлично подходит для обучения самых сложных моделей трансформеров», — сообщил исполнительный вице-президент СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Отмечается, что эффективная производительность нового суперкомпьютера составляет почти 12 петафлопс. Таким образом, этот показатель в 1,8 раза превышает мощность первого суперкомпьютера Christofari. Кроме того, тензорные ядра A100 суперкомпьютера обеспечивают высочайшую производительность, а 80 гигабайт памяти позволят работать с большими массивами данных.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит «Сберу» вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии», — рассказал Рафаловский.

Он добавил, что при этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. По его словам, неизменной осталась легкость в использовании нового суперкомпьютера, так как Christofari Neo функционирует в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности также быстро и просто, как прежде.

Первый Christofari был создан «Сбером» в 2019 году. Новая разработка получила название в честь первого клиента сберкассы Николая Кристофари. Отмечалось, что на платформе происходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. По вычислительной мощности она многократно превосходит обычный компьютер и способна обрабатывать большие объемы данных за короткий период времени.