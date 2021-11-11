По всем направлениям: в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона

В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России прошла презентация комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь», в ходе которой представителям дипломатического корпуса и бизнеса рассказали об экономическом, инфраструктурном, культурном и туристическом потенциале трех сибирских регионов: Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Компания «Хенкон Сибирь» стала первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина», входящей в КИП. Она намерена построить в регионе машиностроительный комплекс более чем за 900 млн рублей. В рамках «Енисейской Сибири» уже реализованы три проекта, в том числе деревообрабатывающий комбинат «Енисей» в Красноярском крае и золоторудная фабрика «Тардан» в Тыве. Что еще появится в долине Енисея и как это повлияет на жизнь в регионах России — в материале «Известий».

Что такое «Енисейская Сибирь»

Решение о сотрудничестве по проекту «Енисейская Сибирь» подписали на Красноярском экономическом форуме в 2018 году три региона — республики Тыва и Хакасия и Красноярский край. Эти три региона расположены в центре России вдоль реки Енисей и объединены общей культурой, историей, природой. Они обладают экономической и инфраструктурной связностью, которая дает возможности для комплексного развития, направленного на повышение уровня жизни и благосостояния жителей. Енисейская Сибирь становится узнаваемым территориальным брендом, здесь реализуются ключевые инвестиционные, спортивные, социальные и деловые проекты, а также одноименный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Он включает 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей, которые должны быть реализованы до 2027 года. В работе принимают участие более 60 компаний. Три проекта уже реализованы, еще 17 — в стадии реализации. Направления разные: добывающий и энергетический сектора, лесопереработка и сельское хозяйство, транспорт и социальная инфраструктура.

— Первостепенным в реализации проектов КИП считаем социальный эффект: появление новых рабочих мест, поступление налогов в бюджет. Важным направлением является модернизация производств с целью уменьшения воздействия на экологию и природные ресурсы, — пояснил «Известиям» генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

По оценкам специалистов, КИП позволит создать более 70 тыс. рабочих мест. Кадровый резерв уже формируют: он включает свыше тысячи квалифицированных работников. В ближайшее время это число увеличится вдвое. При этом 3 тыс. человек уже получили работу в различных проектах КИП «Енисейская Сибирь».

Кроме того, проект помогает малому и среднему бизнесу в регионах. Предпринимателей привлекают в качестве поставщиков и подрядчиков. Для этого в помощь инвесторам создали специальный реестр. Сейчас в списке более 360 фирм. За два года они заключили свыше 240 контрактов на общую сумму более 6,5 млрд рублей. К примеру, «СибАвтоДорСнаб» поставила «Северной звезде» вагоны-дома на 35 млн рублей. Небольшие компании могут устанавливать с крупными предприятиями и долгосрочные взаимоотношения.

Инвестпроектам также нужна научная база и инновационные решения. Для этого в рамках КИП появился реестр исследовательских потребностей предприятий и дайджест доступных технологий. Компании могут постоянно общаться с вузами и проводить конкурсы исследований. 12 научных проектов получат финансовую поддержку в размере 120 млн рублей, в том числе за счет участников КИП.

Научно обоснованные подходы к решению задач по модернизации и инновационному развитию производства, предлагаемые сибирскими учеными, уже позволили получить и еще позволят достичь довольно ощутимых социально-экономических результатов у предприятий лесоперерабатывающего комплекса, добывающей промышленности, энергетики, металлургии и логистики. Значительный вклад в развитие научно-образовательного комплекса вносят корпорации «Норникель», АО «Русал», АО «Роснефть», ОАО «РЖД», ООО «Эра групп», ООО «УК НОК», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «УК Интергео».

Текущими вызовами для совместных усилий является развитие зеленой экономики и процессов декарбонизации в рамках созданного в 2021 году первого климатического научно-образовательного центра мирового уровня «Енисейская Сибирь».

Как развивается инфраструктура и производство

В рамках КИП в Красноярском крае реализуются несколько крупных проектов. Один из них — «Развитие Ангаро-Енисейского экономического района». Над ним работают в том числе компании «Полюс Красноярск», «Соврудник», «Амикан» и др. В рамках данного проекта объем частных инвестиций составляет 200 млрд рублей.

Первоочередная задача — решить транспортные трудности. В конце 2020 года началось строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Он обеспечит доступ к ресурсам трех районов Красноярского края. Сооружение планируют закончить в 2023 году.

Еще один транспортный проект — хаб на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Он задумывается как единый авиационный узел со статусом особой экономической зоны. Удачное расположение — на пересечении воздушных и наземных путей между Европой и Азией — позволит в том числе перевозить большой объем грузов, до 800 тыс. т ежегодно.

В июне «Аэрофлот» уже открыл в Красноярске региональный пассажирский хаб. Кроме того, в аэропорту запустили новую магистральную рулежную дорожку. В проект инвестируют около 60 млрд рублей.

В декабре 2020-го постановлением правительства РФ на территории Красноярска создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Здесь займутся глубокой переработкой алюминия, машиностроением, выпуском технологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 18,6 млрд рублей.

Кроме того, в Красноярске модернизируют ТЭЦ-1, увеличат мощности ТЭЦ-3 и усовершенствуют систему теплоснабжения. Этим занимается Сибирская генерирующая компания. Проект должен улучшить экологию в городе и надежность теплоснабжения.

Еще один большой проект КИП — агропромышленный парк «Сибирь». Его ключевой резидент — компания «Сибагро биотех». Она построит в границах парка завод по глубокой переработке зерна. Работу планируется начать в 2022 году, а запустить производство в 2023-м.

Как изменится жизнь в регионе

Важное направление в КИП — освоение Арктики. На севере Енисейской Сибири лежит большой запас природных ископаемых. Компания «Роснефть» уже начала реализацию проекта «Восток Ойл». На полуострове Таймыр построят в том числе морской порт и терминалы для хранения нефти. После запуска первой очереди здесь будут добывать до 30 млн т нефти в год.

— «Восток Ойл» — грандиозный проект исторического масштаба. Перспективы развития края и России в целом во многом связаны с его реализацией. Благодаря этому именно наш регион станет главной нефтегазовой провинцией не только страны, но и мира. Первую нефть начнут отгружать уже в 2024 году, и за это время на Таймыре нужно выстроить необходимую инфраструктуру практически с нуля. И сегодня там идет активная подготовительная работа. В этом году по Енисею на север доставлены тысячи тонн различных стройматериалов, в следующем году объем грузов должен увеличиться до 3 млн т, — рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

В целом в регионе прогнозируется уверенный рост инвестиционной активности: продолжается реализация крупных проектов в добывающей отрасли, металлургии, транспорте.

В угледобыче также планируется постепенный рост, связанный с началом освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре. Оно обеспечит добычу новой для края продукции — коксующегося угля.

Сырадасайское месторождение — одно из крупнейших в России. Его ресурсы — более 5,5 млрд т. Освоение такой ресурсной базы — задача государственного уровня, отметил гендиректор компании «Северная звезда», ставшей первым резидентом Арктической зоны России в Красноярском крае, Сталбек Мишаков.

— Наш проект находится в активной строительной фазе. Уже построена дорога, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал. Ведется отсыпка дамбы (она соединит береговую зону и грузовой причал, с которого будет осуществляться отгрузка угля), идет подготовка к монтажу модульных конструкций для вахтового поселка, готовится площадка для строительства обогатительной фабрики, завозятся материалы для строительства фабрики, а в ближайшее время начнется добыча угля, — пояснил он.

Мишаков добавил, что в рамках проекта будет создано около 2 тыс. рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджет составит более 45 млрд рублей. К 2026 году планируется отгружать 7 млн т угля в год по Северному морскому пути, к 2030-му — 12 млн т.

Еще один важный добывающий проект — «Южный кластер» компании «Норникель». Он предполагает расширение мощности рудника «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей» с 1,2 млн до 2 млн т руды в год и строительство новых мощностей под отработку открытым способом мощностью до 7 млн т в год . К 2027 году общий объем добычи руды должен составить 9 млн т в год. В настоящее время рассматриваются варианты строительства новой обогатительной фабрики.