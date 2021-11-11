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Песков назвал сообщения о возможных санкциях против «Аэрофлота» вбросами

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот».

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«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «Аэрофлот» не принимает участия в перевозке мигрантов в Минск. Он отметил, что если какие-то другие компании подобными вещами занимаются, то это не противоречит никаким международным нормам, добавляет сайт «Газета.Ru».

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал «Известиям», что, заявляя о возможном введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», Евросоюз пытается надавить на Россию, чтобы Москва, в свою очередь, оказала влияние на Минск в вопросе миграционного кризиса.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Отмечалось, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. По данным ЕС, авиакомпании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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