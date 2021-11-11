РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам

Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса без привязки к конкретному препарату. Об этом 11 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр на встрече с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря организации Бьерном Берге подчеркнул, что такой шаг поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.

«Многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов», — добавил Мурашко.

Помимо прочего, он подчеркнул недопустимость дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19.

Ранее, 2 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 продвигаются позитивно. По его словам, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

В тот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) вскоре смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса при условии, если будет достигнут ряд договоренностей. Он также отметил, что существует заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, поскольку это будет способствовать увеличению турпотоков.

30 октября российский лидер Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса. Президент подчеркнул необходимость разработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутаций коронавируса.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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