В Минпромторге заявили о производстве 150 млн комплектов вакцин в квартал

Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от COVID-19 в квартал и планирует сохранить такую динамику. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков 11 ноября.

«Мощности разогнаны и в итоге достигнут оптимальный объем в 150 млн комплектов за квартал. В принципе, он примерно таким и останется, смысла разгонять дальше нет: хватает и на полное покрытие внутренних потребностей, и на экспорт», — отметил Осьмаков в интервью ТАСС.

Он также обратил внимание на постоянную корректировку планов производства. Однако, по словам первого замглавы ведомства, основной объем производства вакцин приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Сейчас производство этих вакцин уже легко масштабируется в зависимости от спроса со стороны системы здравоохранения и зарубежных рынков. При этом за рубежом складывается достаточно пестрая картина: одни контрагенты хотят покупать двухкомпонентный «Спутник V», других полностью устраивает «Спутник Лайт», — рассказал Осьмаков.

Вместе с тем он добавил, что в настоящий момент российские производственные мощности способны удовлетворить экспортные заявки. При этом глобально уровень иммунизации растет — иными словами, рынок постепенно будет сокращаться, указал Осьмаков.

Ранее, 6 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокий спрос на вакцины «Спутник Лайт».

9 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ревакцинация от коронавируса может проходить любым зарегистрированным российским препаратом от COVID-19, однако эффективнее всего ревакцинироваться «Спутником V». По его словам, побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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