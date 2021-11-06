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Мурашко рассказал о поставках вакцины «Спутник Лайт» в регионы

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С 8 ноября начнутся поставки дополнительных объемов вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в регионы России. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

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«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — сказал Мурашко.

3 ноября вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что причиной дефицита вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионах России могла стать ревакцинация граждан, привившихся полгода назад первой дозой «Спутника V».

В то же время ученый допустил, что в российских регионах могут присутствовать и проблемы снабженческого характера. При этом он отметил, что вакцина постоянно производится и должна поставляться.

Ранее, 29 октября, в Кургане сообщили о дефиците вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Тогда региональный департамент здравоохранения сделал заявку на поставку 20 тыс. доз препарата.

28 октября стало известно, что запасы «Спутника Лайт» кончились на складах Санкт-Петербурга. Такая же ситуация возникла в Вологодской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит вакцин от коронавируса в некоторых регионах возник из-за скачкообразного спроса. Он заверил, что в скором времени ситуация с препаратами будет налажена.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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