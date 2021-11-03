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Вирусолог из Центра Гамалеи объяснил дефицит «Спутника Лайт» в регионах

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Причиной дефицита вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионах России могла стать ревакцинация граждан, привившихся полгода назад первой дозой «Спутника V». Так нехватку препарата прокомментировал «Ленте.ру» вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Данная вакцина рекомендована для ревакцинации. Сейчас как раз пришло время, когда люди, которые привились шесть месяцев назад, получают ревакцинацию. Полагаю, нехватка «Спутника Лайт» может быть связана именно с этим фактором», — пояснил он.

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В то же время ученый допустил, что в российских регионах могут присутствовать и проблемы снабженческого характера. При этом он отметил, что вакцина постоянно производится и должна поставляться.

Ранее, 29 октября, в Кургане сообщили о дефиците вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Тогда региональный департамент здравоохранения сделал заявку на поставку 20 тыс. доз препарата.

28 октября стало известно, что запасы «Спутника Лайт» кончились на складах Санкт-Петербурга. Такая же ситуация возникла в Вологодской области.

29 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит вакцин от коронавируса в некоторых регионах возник из-за скачкообразного спроса. Он заверил, что в скором времени ситуация с препаратами будет налажена.

Позднее, 1 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вопрос с нехваткой российской вакцины «Спутник Лайт» в регионах решен. Он также отметил, что прививки от инфекции ежедневно делают более 650 тыс. россиян.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации с распространением COVID-19 и заявил о рекордных показателях новых случаев заболевания в стране. Единственным способом обезопаситься он назвал вакцинацию от инфекции.

Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать не только для повторной, но и для первой вакцинации, однако степень ее эффективности отличается от «Спутника V».

Вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», — однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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