В Кремле объяснили краткосрочный дефицит вакцин от COVID-19

Дефицит вакцин от коронавируса в некоторых регионах возник из-за скачкообразного спроса, в скором времени ситуация с препаратами будут налажена. Об этом в пятницу, 29 октября, журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. В случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразный спрос ведет к образованию краткосрочного дефициту, но всё будет налажено», — сказал Песков.

Ранее в этот день в Кургане сообщили о дефиците вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Региональный департамент здравоохранения уже сделал заявку на поставку 20 тыс. доз вакцины.

28 октября сообщалось, что на складах Санкт-Петербурга кончились запасы «Спутника Лайт». Аналогичная ситуация возникла в Вологодской области.

В тот же день Песков заявил, что информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Он также отметил, что работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет как в традиционных медиа, так и в новых.

27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных категорий граждан. Также она подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в 32 регионах России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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