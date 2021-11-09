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Врач назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом для ревакцинации

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Ревакцинация от коронавируса может проходить любым зарегистрированным российским препаратом от COVID-19, однако эффективнее всего ревакцинироваться «Спутником V». Об этом 9 ноября рассказал «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

«По тем данным, которые сейчас есть: можно ревакцинироваться любой платформой зарегистрированной, но эффективнее всего будет ревакцинироваться «Спутником». Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — сказал он.

По результатам зарубежных исследований, комбинирование разных вакцин является эффективной для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией из-за того, что вырабатывается комбинированный иммунитет, способный более активно формировать вируснейтрализующие антитела, подчеркнул Тимаков.

Он добавил, что на данном этапе наиболее эффективной вакциной в России «для предотвращения тяжелого течения болезни, от летального исхода и от заболевания» является «Спутник V».

8 ноября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин рассказал «Известиям» о том, что после многочисленных экспериментов отечественных и зарубежных ученых удалось подсчитать оптимальное количество антител, при котором вырабатывается надежная защита от COVID-19. По его словам, исследования показали, что защиту от вируса могут обеспечить 300 международных единиц антител. Такое значение достигается за счет исходной иммунизации, а позднее закрепляется с помощью последующей ревакцинации.

Ранее в тот же день ученые Казанского федерального университета сообщили о формировании Т-клеточного иммунитета после вакцинации. По их данным, даже одна доза вакцины «Спутник V» способна обеспечить защиту от инфекции, вторая доза, при этом, ее усиливает. Иммунный ответ в этом случае включает в себя не только выработку противовирусных антител, но и Т-клеточную защиту.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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