В Кремле оценили возможность продолжения разговора Путина и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября прокомментировал возможность продолжения телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Сегодня они условились продолжить контакты», — сказал представитель Кремля «РИА Новости».

10 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшие часы Путин и Меркель, возможно, проведут еще один телефонный разговор, в рамках которого обсудят Белоруссию.

Ранее в этот день Путин и Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

Позже Ангела Меркель подтвердила, что попросила Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.

Ранее 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

В тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла в границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.