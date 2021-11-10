Bloomberg сообщил о возможном разговоре Путина и Меркель на тему Белоруссии

Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшие часы, возможно, проведут еще один телефонный разговор, в рамках которого обсудят Белоруссию. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Путин и Меркель снова поговорят в ближайшие часы по теме Белоруссии», — указано в публикации.

Ранее в этот день Путин и Меркель уже провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

Депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз ввести новые санкции против Минска и Москвы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Он счел необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона.

Также в среду Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

До этого польское правительство направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Тогда же МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.