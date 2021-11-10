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Инфекционист назвал условие для ослабления распространения коронавируса

Инфекционист Горелов назвал условие для ослабления распространения коронавируса
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Коронавирус пойдет на спад после формирования коллективного иммунитета не менее 80%. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Вирус начнет ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявила, что Россия в настоящее время находится на пике по росту новых случаев COVID-19, однако наблюдается тренд на снижение.

Вуйнович подчеркнула необходимость повышать уровень вакцинации среди старшего поколения.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 9 ноября рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. По его словам, сейчас в стране функционирует более чем 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.

Днем ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков указал на то, что вакцинированные от COVID-19 люди являются конечным звеном для вируса и предотвращают его дальнейшую мутацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 октября назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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