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Врач назвал привитых «конечным звеном» распространения COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков: привитые люди предотвращают мутацию COVID-19
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Вакцинированные от COVID-19 люди являются конечным звеном для вируса и предотвращают его дальнейшую мутацию. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Он отметил, что в случае, когда привитый человек заболевает, он выделяет меньшее количество вируса.

«Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции», — сказал Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

6 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в России почти в пять раз.

За день до этого заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что заболевшие вакцинированные пациенты могут выделять вирус и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и времени его выделения намного меньше, чем у непривитых.

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета.

В тот же день врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил россиян, что риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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