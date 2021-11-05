В Роспотребнадзоре оценили риск заболеть COVID-19 от вакцинированного

Риск заразиться коронавирусом от инфицированного, но при этом вакцинированного от COVID-19 человека, гораздо меньше, чем от непривитого. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Как уточнила специалист в беседе с «РИА Новости», заболевшие вакцинированные пациенты могут выделять вирус и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и времени его выделения намного меньше, чем у непривитых.

«Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — добавила она.

Ранее, 30 октября, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом. По его словам, при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Для того, чтобы в крови постоянно был высокий уровень антител, раз в шесть месяцев необходимо ревакцинироваться, заключил эксперт.

Днем ранее врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил россиян, что риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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