Прямой эфир
Мир
СБУ извинилась за внесение имени актера Томусяка в «черный список» Киева
Армия
Миротворцы России помогли открыть детский сад в Нагорном Карабахе
Мир
В Киеве заявили о наличии на Украине неучтенных миллиардов кубометров газа
Политика
Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Спорт
Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ
Сюжет:

В Роспотребнадзоре оценили риск заболеть COVID-19 от вакцинированного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск заразиться коронавирусом от инфицированного, но при этом вакцинированного от COVID-19 человека, гораздо меньше, чем от непривитого. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Если не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов — о детях, участвующих в испытаниях вакцины, и разновидности коронавируса, обнаруженной в Москве

Как уточнила специалист в беседе с «РИА Новости», заболевшие вакцинированные пациенты могут выделять вирус и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и времени его выделения намного меньше, чем у непривитых.

«Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — добавила она.

Ранее, 30 октября, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом. По его словам, при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Для того, чтобы в крови постоянно был высокий уровень антител, раз в шесть месяцев необходимо ревакцинироваться, заключил эксперт.

Днем ранее врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил россиян, что риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021