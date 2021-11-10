В Тбилиси 46 человек задержали на акциях в поддержку Саакашвили

На акциях в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые 10 ноября проходят в Тбилиси, уже задержали 46 человек. Об этом заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Там, где участники акции перешли границу законного права выражения слова, а также попытались блокировать входы административных зданий, ввиду административного правонарушения полиция задержала 46 человек», — сказал Сирадзе, уточнив, что часть из них задержана за «неподчинение требованиям патрульной полиции и хулиганство».

Адвокат политика Бека Басилая днем ранее рассказал, что суд на Саакашвили по делу о разгоне акции 2007 года и погроме телекомпании «Имеди» назначен на 10 ноября.

Саакашвили в ночь на 9 ноября провели ночь у Дома правительства в Тбилиси. На месте дежурила полиция. Кроме того, 8 ноября, оппозиционная партия «Единое национальное движение» провела на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку экс-президента.

Главным требованием участников акции протеста должен был стать перевод Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику. За некоторое время до начала митинга стало известно, что Саакашвили доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани в связи с ухудшением здоровья.

Один из адвокатов арестованного политика Ника Гварамия 8 ноября заявил, что тайная перевозка Михаила Саакашвили из тюрьмы в больницу может расцениваться как похищение человека. По его словам, никто из его правозащитников или членов семьи не знают о его состоянии и месте нахождения.

За день до этого Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.