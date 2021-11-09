Назначена дата суда по делу Саакашвили в Грузии

Суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о разгоне акции 2007 года и погроме телекомпании «Имеди» назначен на 10 ноября. Об этом 9 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката политика Беку Басилая.

По словам защитника, он будет требовать проведения судебного заседания 10 ноября в Тбилисском горсуде, а также личного присутствия политика на процессе. Как отметил адвокат, в настоящее время минюст и пенитенциарная служба обязаны выполнить требование о проведении суда не в Глданской тюремной больнице, куда госпитализирован Саакашвили, а в здании Тбилисского городского суда.

«Если завтра суд не будет проведен в судебном зале, это будет означать, что правительство боится выводить Саакашвили на публику», — добавил он.

5 ноября министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что будет рекомендовать провести процесс в тюремном учреждении для безопасности Саакашвили.

Накануне экс-президент Грузии сообщил об избиении его сотрудниками больницы Глданской тюрьмы сразу после госпитализации. По информации адвоката политика, в тюремном медучреждении его подзащитный продолжает голодовку, а также отказывается от лечения и требует встречи со своим лечащим врачом.

В тот же день на площади Свободы в Тбилиси начался митинг в поддержку экс-президента, который устроили оппозиционная партия «Единое национальное движение». Главным требованием участников акции протеста был перевод Саакашвили в гражданскую клинику.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Бывшего президента страны осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.