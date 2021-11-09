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Банкам хотят разрешить без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры

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Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

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Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении, сообщили в ведомстве. Однако там уже готовят поправки, которые планируется внести ко второму чтению документа. В текущей его редакции предусмотрено жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов, уточнили «Известиям» в министерстве.

Так, если документ многосторонний (например, договор об оказании услуг), то каждый из участников должен выразить свое согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только тогда, как подчеркнули в Минэке, банк сможет уничтожить бумажный оригинал. Там добавили, что ввиду сложности такой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов министерством совместно с профильными ведомствами готовятся поправки ко второму чтению.

«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной, — отметили в Минэкономразвития. — Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью».

В ЦБ и банках отметили, что поддерживают предлагаемые нововведения. При этом эксперты видят риски для граждан: электронный архив может дать сбой, а данные из него — пропасть. Также остается опасность утечек информации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код шредера: банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры

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