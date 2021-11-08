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Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября

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Встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не состоится 11 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа 8 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров.

При этом он уточнил, что дата встречи не определена, хотя, как напомнил Лавров, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.

«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», — сказал Лавров.

По его словам, 29 октября Москва отправила партнерам по нормандскому формату итоговый проект возможной встречи министров. На следующий день на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом.

«Документ был честный, достаточно емкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН», — подчеркнул Лавров.

По его словам, Москва ждет ответной реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях на камеры» в целях дать сигнал, что формат работает.

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«Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно», — сказал министр.

Также Лавров подчеркнул, что российский МИД направил дополнительные аргументы иностранным коллегам с призывом решить вопрос по существу вместо обсуждения и зацикливания на дате встречи.

Лавров уточнил, что в этом документе прописаны конкретные шаги, которые предпринимает Киев, чтобы «торпедировать Минские договоренности». По мнению министра иностранных дел РФ, на Украине обсуждаются законопроекты, на основании которых официальным лицам этой страны запрещается выполнять договоренности по Минским соглашениям.

«Это закон благополучно уже прошел даже экспертизу Венецианской комиссии, что не делает никакой чести этому органу», — отметил Лавров.

Ранее, 14 октября, Лавров рассказал о перспективах нормандского формата. По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

10 сентября Лавров выразил мнение, что собираться в нормандском формате, когда Киев отказывается от Минских соглашений, непрофессионально и несерьезно. Глава российского МИДа подчеркнул, что собираться в подобной ситуации — значит не уважать себя.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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