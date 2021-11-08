В Кремле прокомментировали нападение на мужчину с ребенком в Москве

По факту инцидента в районе Новые Ватутинки ведутся следственные действия, никакой национальной подоплеки в данном деле нет. Об этом 8 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все — граждане России», — отметил Песков.

Вечером 4 ноября в Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 5 ноября пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело было передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

7 ноября Щербинский суд Москвы арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении на молодого отца в Новой Москве.