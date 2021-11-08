Прямой эфир
Общество
Песков прокомментировал сведения о сокращении сроков действия QR-кодов
Мир
В ФРГ заявили об опасениях затягивания сертификации СП-2 из-за вмешательства ЕС
Экономика
В России модернизируют службу занятости населения
Общество
В Кремле сочли преждевременным оценивать итоги нерабочих дней в России
Интернет
Google и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента
Культура
Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает отношения с театром
Мир
Американские корабли Mount Whitney и Porter вошли в Грузию под гимн США
Общество
В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19
Мир
Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов
Спорт
Путин поздравил боксера Петровского с победой на чемпионате мира

В Кремле прокомментировали нападение на мужчину с ребенком в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту инцидента в районе Новые Ватутинки ведутся следственные действия, никакой национальной подоплеки в данном деле нет. Об этом 8 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ударом не надо: что грозит напавшим на отца с ребенком в Новой Москве
Четверо арестованных по-прежнему отрицают свою вину

«На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все — граждане России», — отметил Песков.

Вечером 4 ноября в Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 5 ноября пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело было передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

7 ноября Щербинский суд Москвы арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении на молодого отца в Новой Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021