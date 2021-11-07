Всех четверых фигурантов дела о нападении на молодого отца в Новой Москве арестовали

Щербинский суд Москвы арестовал четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба суда 7 ноября.

«Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Араза Мусаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант пробудет под стражей до 5 января 2022 года.

Ранее в этот же день на два месяца были арестованы еще трое обвиняемых — Фарамаз Гасанов, Элхан Г. и Эльджан Гасанов.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Позднее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Задержанным было предъявлено обвинение.

Избитый 31-летний Александр Ж. рассказал, что перевез семью в безопасное место. Мужчина также отметил, что не спал более суток после этого конфликта. По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. При этом один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.