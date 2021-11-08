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Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в Новосибирске

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Слесарь лицея № 12 в Новосибирске, который еще с двумя рабочими «Сибирской генерирующей компании» упал в яму с кипятком в подвале лицея, умер в больнице. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.

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«Второй пострадавший скончался в реанимации. Третий мужчина, получивший ожоги, остается в реанимации, его состояние тяжелое», — заявили в медучреждении.

Инцидент произошел 1 ноября в лицее № 12, расположенном на Серебренниковской улице, 10. Тогда двое сотрудников «Сибирской генерирующей компании» и школьный слесарь упали в кипяток, когда они проводили обследование теплового узла.

2 ноября следственное управление СКР по региону возбудило по факту инцидента уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

В тот же день один из пострадавших скончался в больнице.

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