Скончался один из упавших в яму с кипятком в лицее Новосибирска

Пострадавший, упавший в яму с кипятком в новосибирском лицее, скончался в больнице. Об этом стало известно во вторник, 2 ноября.

Еще два человека остаются в реанимации.

«Один из пострадавших скончался», — приводит слова источника ТАСС.

Инцидент произошел накануне, 1 ноября. В числе трех пострадавших от падения в кипяток — два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь. Они проводили обследование теплового узла внутри школьного здания, когда пол подвала провалился.

СК в Новосибирске начал доследственную проверку по факту происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.