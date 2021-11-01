В Новосибирске три человека упали в кипяток

Двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея в Новосибирске. Следователи начали проверку. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Инцидент произошел ранее в этот день в лицее № 12, расположенном на Серебренниковской улице, 10. Пострадавшие проводили обследование теплового узла внутри здания, когда провалился пол подвала. Пострадавших госпитализировали.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили «РИА Новости», что они находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степеней. Пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, уточняет «КП-Новосибирск».

«Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжелые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу», — приводит Pravda.Ru слова представителей станции скорой помощи.

СК в Новосибирске начал доследственную проверку по факту происшествия. Устанавливаются причины и условия инцидента. Проверку начали и в прокуратуре Центрального района. В ведомстве оценят соблюдение техники безопасности при проведении таких работ, а также исполнения законодательства в области охраны труда и ЖКХ, сообщает телеканал «360».

Кроме того, надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея № 12.

Все школьники в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября находятся на каникулах.

28 октября председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев наградил медалью школьника из Кирова Данила Черенева за спасение 10-летней девочки, провалившейся в яму с кипятком.