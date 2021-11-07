Политолог назвал фантазиями попытки Киева присвоить земли России

Заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ выразил политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя высказывание писателя и философа Петра Кралюка.

Стремление Украины фантазировать о своей значимости вместо того, чтобы извлекать уроки из истории, могут привести к полному краху страны, считает эксперт.

«Эта мифология про то, что Украина — подлинное государство, где живут «настоящие русские», в то время как в России живут «ненастоящие», возникла еще в ХVIII веке. Это делали поляки, особенно во времена разделов Польши, когда обиженные польские националисты пытались поднять боевой дух своих людей и заполучить приверженцев на Украине. Стали сочинять истории «об особом украинском народе», — объяснил он.

Матвейчев отметил, что подобные рассказы долгое время не воспринимались жителями Украины.

«Даже во Львове, который был в это время в составе Австро-Венгерской империи, люди считали себя русскими. А слово «украинец» функционировало так же, как «сибиряк», «уралец» — житель определенной области. Вообще, само слово «Украина» — это точный перевод юридического термина, и значит оно «марка» или «граница», — рассказал политолог.

По его мнению, спикерам, которые высказываются о принадлежности российских земель Украине следует изучить «Повесть временных лет».

«Киев всегда был провинцией, за которую всегда воевали и брали ее, но это не значит, что это центр государственности. Власть находится там, где князь, а не так называемая столица. Поэтому все их претензии на Воронеж и еще на что-то — это просто фантазия убогих, несчастных людей, которые уже загнали своими фантазиями неизвестно во что», — подчеркнул Матвейчев.

5 ноября Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам 7 ноября Ольга Тимофеева отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.

В тот же день политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал слова Кралюка и отметил, что России не стоит обращать внимание на «высказывания не очень здоровых людей». При этом он добавил, что Москве следует разобраться с официальной позицией украинских властей, в частности с желанием Киева вернуть Крым.