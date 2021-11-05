В Киеве рассказали о пяти «принадлежащих Украине» областях России

Киевский писатель и философ Петр Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России «принадлежат Украине». Об этом он поделился в статье для журнала «День».

По его мнению, в годы СССР большинство украинцев попало за границы исторической родины, а в составе России есть «немало украинских этнических территорий», к примеру Стародубщина и Слабожанщина.

Как полагает писатель, Стародубщина представляет из себя примерно 40% территории Брянской области, а со времен Богдана Хмельницкого была включена в состав России.

Восточной Слабожанщиной он назвал территории в составе Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовских областей. По словам писателя, эта местность сыграла важную роль в формировании украинской нации.

«Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности из Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация», — написал Кралюк.

Однако в этих регионах прошла «русификация», она началась в 30-х годах прошлого века, добавил писатель.

11 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев «вернет» Кубань, когда на Украине придет к власти «честное руководство». Также политик обвинил Москву в «краже истории». Он полагает, что Россия украла и киевских князей, и Киевскую Русь. По его словам, украинская государственность сформировалась еще до основания Москвы.

В мае Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Российский регион относится к территории «украинских этнических земель», уверен политик.

В 2019 году депутат уже заявлял о притязаниях Киева на Кубань. Он призвал «заполучить» данный российский регион в свою сферу влияния и превратить его в «украинскую Кубу».

Тогда он сообщил, что на территории Кубани проживает не менее 62% украинцев, позже он назвал другую цифру — до 4%.