В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

В ходе заседания украинского парламента депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал «заполучить» Кубань в сферу влияния Киева. Он отметил, что намерен превратить российский регион в «украинскую Кубу».

«Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле мы должны всё для этого сделать», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Он отметил, что в начале XX века на территории Кубани проживало более 62% украинцев. Однако позднее этот показатель уменьшился до 4%.

«Украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций. Что там говорить, даже в гимне Украины есть географическое упоминание «от Сяна до Дона», и мы не имеем права исключать эту территорию из нашего культурного и социального поля», — написал Гончаренко в среду в Instagram, комментируя открытие выставки про Кубань в Верховной раде.

При этом, согласно данным переписи населения России в 2010 году, сейчас на территории Краснодарского края проживает менее 2% украинцев.

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Он отметил, что объединение будет иметь в виду и другие территории, на которых живут украинцы.

В январе экс-депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украина должна «вернуть» силой Кубань и Кавказ. А в марте 2018 года бывший глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» и член рады Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата Кубани, Донщины и Воронежа.

Кубань — российский регион. К Российской империи территория была присоединена в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли были переданы в дар казакам. Сейчас Кубань охватывает большую часть Краснодарского края, всю Республику Адыгею, большую часть Карачаево-Черкесии, западную часть Ставропольского края, а также юг Ростовской области.