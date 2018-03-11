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Ярош высказался о захвате Кубани и Воронежа

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший глава запрещенных в РФ «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда российских территорий. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — цитирует Яроша «РИА Новости».

Он также добавил, что Украине для победы необходимо зачистить Донбасс и Крым от «всякого деструктивного антигосударственного элемента». При этом Ярош не уточнил, о победе над кем идет речь.

В октябре Ярош заявил о том, что Киев вернет Донбасс под свой контроль 20 апреля 2018 года. Он отметил, что на эту же дату нужно учредить День победы, «чтобы не праздновать много».

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