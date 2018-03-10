Прямой эфир

Ярош рассказал о вербовке украинцев в западные ЧВК

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава «Правого сектора» (запрещен в РФ), основатель «Украинской добровольческой армии» (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК). Об этом он заявил украинским СМИ в субботу, 10 марта.

«Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же — они распорошились по миру. И это плохо», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что им ничего не остается, поскольку государство их не обеспечивает.

ЧВК — коммерческие предприятия, которые занимаются охраной различных военных объектов. Самой крупной ЧВК считается Academi, до февраля 2009 года известная как Blackwater.

В октябре Ярош заявил, что Киев вернет Донбасс под свой контроль 20 апреля 2018 года.

Лидер «Украинской добровольческой армии» заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести зачистку в регионе. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения после введения миротворческого контингента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по регулированию ЧВК
Ярош «похвалил» Порошенко — «очковтирателя и неиспонителя обещаний»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017