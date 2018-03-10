Ярош рассказал о вербовке украинцев в западные ЧВК

Бывший глава «Правого сектора» (запрещен в РФ), основатель «Украинской добровольческой армии» (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК). Об этом он заявил украинским СМИ в субботу, 10 марта.

«Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же — они распорошились по миру. И это плохо», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что им ничего не остается, поскольку государство их не обеспечивает.

ЧВК — коммерческие предприятия, которые занимаются охраной различных военных объектов. Самой крупной ЧВК считается Academi, до февраля 2009 года известная как Blackwater.

В октябре Ярош заявил, что Киев вернет Донбасс под свой контроль 20 апреля 2018 года.

Лидер «Украинской добровольческой армии» заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести зачистку в регионе. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения после введения миротворческого контингента.