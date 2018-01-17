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Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по регулированию ЧВК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Кремле нет позиции по вопросу о законодательном регулировании частных военных компаний (ЧВК), о необходимости введения которого ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какая-то позиция отсутствует. Кремль не инициировал такой законопроект. И мне неизвестно, что такой законопроект существует», — сказал Песков.

По его словам, вопрос регулирования ЧВК не является вопросом Кремля и не относится к его прерогативе.

Напомним, ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости создания законодательной базы для защиты россиян, работающих в частных военных компаниях в других странах.

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