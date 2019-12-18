Парламент ЛНР принял закон о госграницах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) принял закон о границах ЛНР в пределах всей Луганской области. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Отмечается, что «за» проголосовали единогласно 38 депутатов, присутствовавших в зале.

Ранее, 17 декабря, о принятии закона на пресс-конференции заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник.

2 декабря вступил в силу закон о границах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в пределах Донецкой области. Отмечается, что госграница установлена в одностороннем порядке до согласования с соседними государствами.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Украинские власти уверены, что Кремль помогает повстанцам. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.

Для урегулирования конфликта в феврале 2015 года лидеры «нормандской четверки» подписали комплекс мер для выполнения Минских соглашений, которые, в частности, предполагают отвод сил от линии разграничения и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.