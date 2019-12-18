Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон о продлении особого порядка местного самоуправления в Донбассе до конца 2020 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.

На странице прохождения законопроекта указано, что принятый 12 декабря закон был возвращен в среду с подписью президента.

12 декабря Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса по итогам прошедшего голосования. Документ временно вводит особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2020 года.

Позднее, 14 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки в закон нужно согласовывать с ДНР и ЛНР (Луганская народная республика). По его словам, обсудить поправки республики Донбасса будут готовы 18 декабря на встрече контактной группы.

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