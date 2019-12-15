В Совфеде оценили идею подключить ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Предложение о привлечении представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к «нормандскому формату» очень здравое и правильное, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, подобный шаг позволил бы перейти от слов об урегулировании конфликта в Донбассе к делу.

«Собственно, недавний саммит в нормандском формате и является таким делом. Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, — прямой диалог между Киевом и Донбассом», — цитирует Цекова RT.

Ранее 15 декабря член немецкой фракции «Альтернатива для Германии» и делегат от ФРГ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оэмэ предложил включить ДНР и ЛНР в переговорный формат с участием Украины, Германии, Франции и России.

По словам политика, во время следующей сессии ассамблеи он вынесет данный вопрос на обсуждение. Если инициатива получит 20 голосов поддержки, будет сделана соответствующая резолюция.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия представляла интересы Донбасса, однако Киеву необходимо выходить на прямой диалог с ДНР и ЛНР.