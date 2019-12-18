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В МИДе РФ заявили о необходимости корректировки положений о статусе Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ряд положений украинского закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» нуждается в корректировке. Об этом сообщается в опубликованном в среду, 18 декабря, комментарии Министерства иностранных дел России.

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Отмечается, что многие положения закона устарели. В качестве примера приводится пункт о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, «которые давно миновали». Кроме того, неактуальная ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует в стране. «Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит «формуле Штайнмайера», — говорится в сообщении.

12 декабря Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года по итогам прошедшего голосования. Документ временно вводит особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2020 года.

Позднее, 14 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки в закон нужно согласовывать с ДНР и ЛНР (Луганская народная республика). По его словам, обсудить поправки республики Донбасса будут готовы 18 декабря на встрече контактной группы.

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