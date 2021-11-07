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Политолог назвал фантастикой заявление украинского писателя о регионах РФ

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Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в воскресенье, 7 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировал высказывание украинского писателя и философа Петра Кралюка о пяти регионах России, которые «должны быть в составе Украины» по этническим факторам.

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«На мой взгляд, Россия напрасно обращает внимание на высказывания не очень здоровых людей. Процент на голову больных людей примерно во всем мире одинаковый: в России — столько же, сколько на Украине, на Украине — столько же, сколько во всем мире», — отметил эксперт.

По словам политолога, на Украине любят переиначивать историю, выдвигая довольно странные теории. Такие, например, как то, что Александр Македонский был украинцем, египетские пирамиды построила Украина, Иисус Христос был украинцем, а Черное море выкопали древние укры.

«Ну сейчас написали о том, что часть российских земель принадлежит Украине. Не нужно обращать на это внимание, это неофициальная позиция», — заметил он.

Солонников подчеркнул, что вопрос о принадлежности российских областей Украине — это лишь частное мнение «писателя-фантаста».

«Ну мало ли о чем он там написал. Хоть о том, что украинцы первыми слетали на Луну и Луна принадлежит Украине», — пояснил он.

В этом вопросе, по мнению аналитика, России стоит обратить внимание и разобраться с официальной позицией украинских властей, в частности о желании Киева вернуть Крым.

«На Украине полностью модерируется информационное пространство — с жесточайшей цензурой, закрытием телеканалов, отъемом лицензий и права собственности на СМИ. Такой вакханалии, такого давления на СМИ давно нет нигде. В России такого не было никогда, нет и сейчас. Выступление малозначимого писателя — капля в море. Там мозги промываются намного серьезнее», — заключил Солонников.

5 ноября Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

Накануне другой российский политолог Андрей Кошкин назвал заявление киевского писателя «полным бредом». По его словам, «подобного рода больные фантазии» излагаются в информационном пространстве, чтобы заполнить чем-то умы населения Украины.

По его мнению, в годы СССР большинство украинцев попало за границы исторической родины, и в составе России есть «немало украинских этнических территорий», к примеру Стародубщина и Слобожанщина.

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